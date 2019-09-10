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ЗАО СП «Брянсксельмаш» может открыть сборочное производство в Удмуртии

Руководство ЗАО СП «Брянсксельмаш» встретилось с министром сельского хозяйства Удмуртии Ольгой Абрамовой. В рамках переговоров стороны рассмотрели такие аспекты сотрудничества, как возможное открытие сборочного производства в республике и создание агроклассов в школах и техникумах республики. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Напомним, что в ноябре 2015 года прежний гендиректор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев подписал соглашение о сотрудничестве с прежним главой Удмуртии Александром Соловьевым. Тогда стороны заключили договоренность о поставке сельхозтехники предприятиям АПК Удмуртии со скидкой в 10-15%.

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