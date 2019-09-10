В Екатеринбурге стоимость гаражей и парковок выросла примерно на 10%

За год в Екатеринбурге средняя стоимость гаражей выросла на 11% — до 502,5 тыс. руб. Парковки подорожали на 8% — до 608 тыс. руб., говорится в исследовании портала по подбору недвижимости N1.ru.

Больше всего гаражей выставлено на продажу в центре, в микрорайонах Автовокзал, ВИЗ, Эльмаш и Юго-Западный. Парковочные места активнее всего продают также в центре и в районе Автовокзала, на третьем месте по количеству — микрорайон Академический, сообщают эксперты портала. По их данным, средняя цена аренды гаража выросла почти на 21% — до 5,7 тыс. руб. в месяц. Аренда парковочного места подорожала на 5% — до 4,3 тыс. руб. в месяц. Так, если покупать гараж или парковку для сдачи в аренду, то гараж окупится примерно через семь лет, а парковочное место почти за 12 лет. Однако вернуть вложения за указанный период получится только если будет стабильный спрос на имущество, говорится в исследовании.

По словам руководителя проекта N1.ru в Екатеринбурге Оксаны Сидлецкой, с осени прошлого года количество предложений о продаже в городе гаражей и парковок выросло. Больше всего объявлений в центре города, там цены на паркинги доходят до 4 млн руб.