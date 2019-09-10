«Если вы не курите, ни в коем случае не начинайте» «Филип Моррис Интернэшнл» — о будущем табачной индустрии

По данным компании «Филип Моррис Интернэшнл Инк», в УрФО сегодня около 3 млн курильщиков и уже порядка 155 тыс. пользователей IQOS — инновационной системы нагревания табака. К 2025 году компания хочет перевести на продукцию с пониженным риском 40 млн курильщиков по всему миру. О том, зачем табачной компании помогать людям отказываться от курения и сколько это стоит, рассказали директор региона Центр группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России (ФМИ) Алена Михайлова и управляющий по корпоративным вопросам региона Анна Бушлякова.



— Для компании, которая зарабатывает на курящих людях, странно выпускать продукт, который позиционируется как способ отказа от курения. Как это объяснить?

Алена Михайлова, директор региона Центр группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России (ФМИ)

Алена Михайлова: По статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете около 1,1 млрд курящих людей. В большинстве стран, несмотря на очень активную просветительскую работу и регулирующие или запрещающие меры правительств, количество курильщиков не уменьшается. Эксперты резкого снижения и в дальнейшем не прогнозируют, а значит, эти меры сегодня уже не так эффективны.

Мы выбрали глобальную миссию — предложить тем, кто курит сигареты и не хочет полностью отказаться от никотина, альтернативу. Мы говорим: «Если вы не курите, ни в коем случае не начинайте; если курите, бросайте; если не можете или не хотите бросить, то мы предлагаем вам менее вредную альтернативу».

— В контексте развития альтернативных продуктов, чувствуете ли вы противоборство со стороны табачного лобби?

А.М.: Другие производители в нашей индустрии тоже смотрят в этом направлении. Но компания ФМИ была абсолютным пионером в этом. Это требовало и продолжает требовать больших вложений: за десять лет работы общие инвестиции в разработку технологии, проведение научных исследований и в производство уже превысили $6 млрд и продолжают расти. И мы продолжаем усовершенствовать наши бездымные продукты.

Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона

Анна Бушлякова: Кроме того, мы единственная табачная компания, которая публично заявила о намерении полностью отказаться от производства сигарет в пользу инновационных альтернатив.

— Как сейчас прибыль и затраты компании распределяются между этими двумя видами продукции? Какое производство наиболее экономически выгодно?

А.М.: Сейчас в общем объеме инвестиций ФМИ на исследования и разработки продуктов с пониженным риском приходится порядка 90%. Причина в том, что продукты пониженного риска требуют больших постоянных вложений, в том числе в постоянное совершенствование этой технологии. При этом в обороте компании по итогам второго квартала этого года продукты с пониженным риском составляют порядка 20%. Только в этом году мы вышли на точку безубыточности. До этого с нашей стороны были лишь инвестиции.

— Сколько времени, исходя из этих данных, потребуется для полной переориентации бизнеса?

А.М.: Мы не можем прогнозировать сроки. Это зависит от рынков. В конечном итоге задача стоит перевести всех совершеннолетних курильщиков на альтернативный продукт. Это явно займет больше 1–2 лет.

А.Б.: Уже шесть из 44 наших фабрик в мире производят табачные стики. Фабрика «Филип Моррис Ижора» стала одной из шести фабрик ФМИ в мире, которые полностью или частично перешли на производство бездымной табачной продукции.

К 2025 году мы хотим видеть потребителями продукции с пониженным риском 40 млн бывших курильщиков, которые таким образом откажутся от курения.

— Сколько пользователей IQOS на Урале? Каковы темпы их роста? Сколько точек продаж? Какова их экономическая эффективность?

А.М.:В УрФО сегодня порядка 155 тыс. пользователей IQOS и около 3 млн курильщиков. Темпы перехода от сигарет впечатляющие. В этом году мы открываем свои точки продаж в ряде новых городов. С учетом этого, IQOS будет доступен в торговой сети уже в 70 городах России. На Урале у нас 15 фирменных магазинов и 700–800 точек розничных: магазины традиционной или современной торговли, где тоже можно приобрести нашу продукцию — девайсы и стики.

— Расскажите о проблеме нелегальной табачной продукции. Насколько остро она стоит на Урале?

А.М.: Проблема достаточно серьезная: по оценкам экспертов, на нелегальную табачную продукцию приходится более 10% от всего рынка. В нашем регионе лидер антирейтига — Челябинская область. Она после Ростова-на-Дону в масштабах всей России на втором месте по доле нелегальной продукции. Это связано с соседством с Казахстаном. Основной источник нелегальной продукции — Белоруссия, на нее приходится около трети всей нелегальной продукции. Источниками становятся и другие страны ЕАЭС, а отчасти — сама Россия.

А.Б.: При этом государственный бюджет в этом году, по оценкам правительства, потеряет порядка 70 млрд руб. Из-за нелегального рынка государство теряет акцизы, налоги на добавленную стоимость и налог на прибыль. Все это можно бы получить государству от добросовестных участников рынка, которые могли бы этот объем сигарет продать в своих торговых точках.

— Сталкиваетесь ли вы с проблемой контрафакта в случае с табачными стиками? Есть ли у них какие-то преимущества в этом плане перед обычными сигаретами?

А.М.: Мы не сталкивались с контрафактными стиками, но аналоги в мире существуют. Технология производства стиков отличается от сигаретной, требуется другое, инновационное оборудование. Это требует серьезных инвестиций. Поэтому пока желающих и способных войти в этот рынок достаточно мало.

— Считаете ли вы возможным производство альтернативных или аналогичных систем нагрева табака. Это ваши конкуренты?

А.М.: Есть подобные продукты, но у них нет еще масштаба, и они не всегда имеют под собой научно обоснованные и правильно выдержанные технологические характеристики. Есть производители, которые пытаются повторять нас. Но у нас более 4 тыс. патентов на инновационные продукты и их технологические части, и если наши интеллектуальные права кто-то нарушает, мы их защищаем.

А.Б.: В 2017 году Федеральное агентство по техническому регулированию разработало добровольный стандарт на нагреваемый табак и устройства. Табачные стики, которые мы производим в Ленинградской области, мы сертифицируем согласно этому стандарту. Но производители пока не обязаны это делать. Если этот ГОСТ станет техническим регламентом, тогда любой на рынке России, кто собирается производить или продавать что-то подобное, обязан будет соответствовать установленному стандарту. Пока техническое регулирование в стадии разработки.

Кроме того, не стоит забывать, что помимо нагреваемого табака есть и другие инновационные продукты, также основанные на отсутствии горения.

— Сейчас законодательство не накладывает на IQOS ограничения, которым подвержены сигареты. Каковы перспективы? Чем грозит компании единое регулирование оборота сигарет и электронных никотиносодержащих устройств?

А.М.: Сейчас правовое поле для альтернативных продуктов еще не сформировано. Мы поддерживаем правительство в том, чтобы ввести единое регулирование никотиносодержащих продуктов, но выступаем за сбалансированное — «умное» регулирование, которое позволит доносить до потребителей характеристики продуктов и их кардинальные отличия от сигарет. Полное приравнивание к традиционным сигаретам существенно затруднит информирование совершеннолетних курильщиков о наличии менее вредных для здоровья альтернатив и снизит эффективность реализации стратегии снижения вреда от табакокурения.

А.Б.: Под потребителем мы всегда имеем в виду только совершеннолетних курильщиков. Наша компания изначально ввела ряд самоограничений. Например, мы всегда уточняем возраст и курит ли человек, на упаковке табачных стиков есть фраза о том, что употребление табака вредит здоровью. Это наши инициативы. Мы должны предупредить, что в табаке содержится никотин, и употребление этого продукта вредит здоровью. Все что касается упаковки — это наша ответственность и самоограничения, которые мы на себя взяли, чтобы оградить несовершеннолетних и другие категории граждан от употребления табака. Стики также не продадут несовершеннолетним, хотя законодательных ограничений на сегодняшний день нет.

— О несовершеннолетних и тех, кто не курит. Есть ли те, кто приходит к никотину через IQOS?

А.М.: В этом году ВЦИОМ провел соответствующие исследования, согласно которым в категорию потребляющих никотин из всей опрошенной группы подавляющее количество людей пришло через сигареты — порядка 96%. Из систем нагревания табака пришли лишь 0,4%. Это говорит о том, что мы не являемся входной точкой в индустрию потребления никотина.

— Но ведь рекламу видят все: и курящие, и некурящие?

А.Б.: Прямой рекламы у нас нет. Мы аккуратно относимся к нашим коммуникационным сообщениям. Это тоже вопрос самоограничения компании. Вы не увидите билбордов с нашим продуктом или рекламных роликов по телевидению. Любые изображения электрического прибора в местах продаж — без табачных стиков. Их мы вообще не показываем, они находятся только в торговых точках, где продают сигареты. Все сообщения, которые мы используем в коммуникации, прошли очень строгую экспертизу юристов, чтобы мы были уверены, что они адресованы именно аудитории совершеннолетних курильщиков.

Понимая, что мы пришли всерьез и надолго, и наша задача, чтобы люди бросили курить, и мы ушли от производства сигарет, мы не можем позволить каких-то хайповых вещей. Часто мы консультируемся с антимонопольной службой по вопросам рекламы, можно ли использовать и как воспринимается тот или иной посыл.

Беседовала Анна Смирнова