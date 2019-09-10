В Ростовской области с начала года произошло 667 возгораний сухой травы и камыша

С начала 2019 года в Ростовской области произошло 667 возгораний сухой травы и камыша, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Общая площадь возгораний составила 61,1 га.

Органы государственного пожарного надзора по фактам возгораний сухой травы и мусора в этом году возбудили возбуждено 696 дел об административных правонарушениях и наложили 573 административных штрафа на общую сумму свыше 7,8 млн. руб.

Для профилактики таких инцидентов сотрудники МЧС провели около 6 тыс. рейдов и более 5,7 тыс. инструктажей и консультаций.

Дарья Голякова