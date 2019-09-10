Холдинг «Транспортные компоненты» покупает часть завода компании «Атомэнергомаш»

Холдинг «Транспортные компоненты» покупает часть карельского завода компании «Атомэнергомаш» (входит в госкорпорацию «Росатом») — «Литейный завод "Петрозаводскмаш"».

Как сообщили в пресс-службе «Атомэнергомаша», в результате подписанного договора холдинг «Транспортные компоненты» войдет в уставной капитал предприятия с долей 75%, у АО «Атомэнергомаш» в лице «дочки» АО «АЭМ-Технологии» сохранится 25%.

Генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов, комментируя подписания договора, заявил, что основная производственная площадка «Петрозаводскмаш» сосредоточена на производстве оборудования для атомной энергетики и газонефтехимической отрасли. «Мы рассчитываем, что сотрудничество с нашими партнерами позволит наилучшим образом использовать уникальные компетенции петрозаводских литейщиков и обеспечить предприятию высокий уровень загрузки»,— добавил он.

Ранее «Ъ» писал, что Минпромторг по просьбе властей Карелии вводит точечные меры поддержки входящего в «Росатом» «Петрозаводскмаша», столкнувшегося с недозагрузкой мощностей.