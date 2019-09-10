Ижевские беспилотники обследовали плато в Перу

Беспилотники ижевской компании ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников», обследовали плато Наска в южной части Перу. Геометрические и фигурные геоглифы, расположенные на плато, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Калашников Медиа».

Напомним, что в июле 2019 года ZALA AERO открыла представительства в Перу и Казахстане. Они будут напрямую взаимодействовать с местными партнерами и заказчиками из соседних государств, а также займутся поставками беспилотных систем ZALA и их сервисным обслуживанием.