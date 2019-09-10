В аэропорту Шереметьево в Москве открыли фотовыставку к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова

Тематическую фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, открыли в московском аэропорту Шереметьево 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Выставка будет работать до 30 сентября, вход свободный.

«Экспозиция наполнена историческими кадрами из жизни Михаила Тимофеевича и биографическим текстом. Фотовыставка – это уникальная возможность для пассажиров Шереметьево прикоснуться к истории и познакомиться с жизнью и достижениями выдающегося конструктора из Удмуртии. Каждый пассажир — потенциальный зритель выставки — станет на толику ближе к Удмуртии. Пассажиропоток в сутки в Шереметьево превышает 150 тыс. человек»,— прокомментировал первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.