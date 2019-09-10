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Ак Барс Банк возвращает самозанятым часть налогов

До конца года Ак Барс Банк проводит акцию для самозанятых «Обнули налоги». Каждый месяц при оплате налогов через мобильное приложение Ак Барс Онлайн самозанятые получат 4% от суммы доходов универсальными милями или вернут 1% рублями.

В акции принимают участие все самозанятые, которые ведут профессиональную деятельность через мобильное приложение Ак Барс Онлайн: получают доход на карту банка, регистрируют поступления и оплачивают налоги.

Получить мили или кэшбэк рублями — выбирают самозанятые. Путешественникам подойдут универсальные мили. Их можно обменять на авиа и ж/д-билеты и бронь отелей на сайте партнера OneTwoTrip. Чтобы копить мили, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности Ак Барс Банка «Универсальные мили». Новым клиентам начисляется до 1 000 приветственных бонусов в зависимости от карты.

Возможности приложения Ак Барс Онлайн:

• Зарегистрироваться как самозанятые

• Фискализировать доходы

• Создавать, отправлять и аннулировать чеки

• Просматривать и оплачивать налоги

• Просматривать общий доход за месяц

Подробные условия акции указаны на сайте банка.

ПАО «АК БАРС» Банк 16+

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