В Сочи следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на пожаре

По факту пожара в частном доме в Адлере (город-курорт Сочи) организована доследственная проверка, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. При пожаре погибла женщина, арендовавшая комнату, еще одна женщина доставлена в больницу.

По данным СУ СКР, возгорание произошло ранним утром 10 сентября 2019 года в комнате, расположенной на мансардном этаже в трехэтажном жилом доме. Проживающая в соседней комнате женщина вызвала пожарную службу. После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело женщины, которая, по предварительным данным, арендовала это жилье.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили краевом в следственном управлении.

Анна Перова, Краснодар