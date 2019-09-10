СКР предъявил обвинение садоводу, стрелявшему в председателя товарищества

Следственный комитет России по Челябинской области предъявил обвинение 67-летнему мужчине в покушении на убийство председателя садового товарищества «Меридиан». Обвиняемого отправили под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, днем 28 августа мужчина в помещении правления СНТ «Меридиан» выстрелил в председателя товарищества из обреза охотничьего ружья. Причиной послужил конфликт из-за того, что председатель распорядился снести незаконную постройку на садовом участке обвиняемого. Потерпевший до сих пор находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что обвиняемый оказывал сопротивление при задержании. Через несколько часов после случившегося стрелявшего нашли на его садовом участке, он встретил правоохранителей с обрезом в руках. Около часа полицейские уговаривали стрелка опустить ружье. В итоге он сдался и был отправлен в отдел полиции «Советский».