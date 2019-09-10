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Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

В Кемеровской области следователи начали проверку по факту получения ожогов учениками первого класса в одной из школ Междуреченска, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 10 сентября в школьной столовой. По данным ведомства, первоклассник повис на «перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот». «Стол перевернулся, устройство с кипятком опрокинулось на учащихся. Четверо учеников получили ожоги различной степени тяжести, трое из них были госпитализированы»,— говорится в сообщении следкома. В частности, в рамках проверки следователи выяснят, соблюдались ли администрацией учебного заведения все меры предосторожности.

Прокуратура Кемеровской области также организовала проверку. Она касается исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних.

Илья Николаев


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