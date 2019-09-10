Согласовано назначение Виктора Кудряшова на пост председателя правительства Самарской области

Кандидатура Виктора Кудряшова на пост вице-губернатора – председателя правительства Самарской области согласована. За его утверждение единогласно проголосовали депутаты Самарской губернской думы во вторник. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе областного парламента.

Ранее вопрос о согласовании кандидатуры Виктора Кудряшова на соответствующий пост внес на рассмотрение Самарской губернской думы губернатор Дмитрий Азаров. Виктор Кудряшов был утвержден в должности первого зампреда правительства региона в середине декабря прошлого года, а временно исполняющим эти обязанности был назначен еще в ноябре 2017 года. До этого он являлся советником губернатора, еще раньше первым вице-мэром Самары. До 2010 года Виктор Кудряшов занимал пост заместителя областного министра природопользования. В январе он вошел в кадровую ротацию президента.

Георгий Портнов