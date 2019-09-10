Магнитогорскую компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку

В Магнитогорске мировой судья оштрафовал ООО «Фирма «Экстремал» на 500 тыс. руб. за передачу взятки директору муниципального учреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что в 2015-2016 годах представитель компании передал денежные средства директору муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска» Максиму Безгодову за скорейшее принятие решений о приемке оказанных услуг и перечисление денег в рамках контракта. В отношении ООО «Фирма «Экстремал» прокуратур возбудила административное по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В 2018 году Правобережный районный суд Магнитогорска признал экс-руководителя учреждения виновным в получении взяток и мошенничестве, приговорив к 6,5 годам колонии строго режима.

По версии следствия, Максим Безгодов получил взятки на общую сумму 1,7 млн руб. за совершение действий. А также похитил 72 тыс. из бюджета.