Обыски проходят у юриста уфимского штаба Навального Федора Телина

Сотрудники силовых структур проводят сегодня обыски не только в квартире координатора уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, но и дома у юриста штаба Федора Телина, сообщили активисты штаба. Сам Федор Телин находится в отъезде. На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что оперативники изъяли из дома его родителей «все деньги, даже мелочь забрали».

В самом помещении штаба силовики пока не работают: штаб закрыт, сообщила активистка Ольга Комлева.

В квартиру Лилии Чанышевой пришел адвокат Рамиль Гизатуллин. «По нашим данным, в квартире находятся около 10 человек — восемь сотрудников полиции и СКР и два понятых. Составляется опись изымаемого имущества. Мы надеемся, что скоро Лилия и адвокат выйдут»,— отметила собеседница.

Наталья Павлова