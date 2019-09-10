Проект об освобождении ИП от оплаты услуг «мусорного» регоператора внесен в заксобрание

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес в краевой парламент законопроект «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей». Как сообщается в пояснительной записке, законопроект освобождает индивидуальных предпринимателей, работающих на дому, а также некоммерческие организации, зарегистрированные в жилых помещениях, от оплаты услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго» в размере 151,6 млн руб. Эти средства планируется выделить из краевого бюджета.

Ожидается, что проект будет рассмотрен в первом чтении на сентябрьском пленарном заседании заксобрания. Напомним, что ранее вопросы к инициативе возникли у краевой прокуратуры. В надзорном ведомстве считают, что федеральное законодательство не дает региону права на полное освобождение предпринимателей от платежей. Вместо этого прокуратура предложила установить льготный тариф.