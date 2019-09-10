Экологи нашли вредные вещества в воздухе после жалоб жителей Нижнекамска

Специалисты министерства экологии Татарстана обнаружили вредные вещества в воздухе в Нижнекамске после жалоб местных жителей, говорится в сообщении минэкологии республики.

Экологи произвели отбор проб воздуха в 12 точках города. На перекрестке улицы Урманче и проспекта Мира зафиксировано повышенное содержание этилбензола относительно ПДК в 11 раз, а на автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха на улице Южная, 7 выявлено превышение по сероводороду в 2,9 раз.

Полученные материалы передадут в управление Роспотребнадзора Татарстана для дальнейшего рассмотрения.

"Ъ-Казань"