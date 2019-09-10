Бывший начальник колонии оштрафован за сокрытие побега осужденного

Бывший начальник исправительной колонии №4 ОИК-11 ГУФСИН по Пермскому краю признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в августе 2014 года из этой колонии сбежал один из осужденных. Несмотря на то что начальнику учреждения доложили о ЧП, он дал указания не сообщать о побеге вышестоящему начальству и в полицию. Спустя двое суток беглеца задержали сотрудники колонии. О том, что начальник колонии скрыл факт побега, узнали сотрудники УФСБ, на основании материалов которых и было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый свою вину признал. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, оштрафовал его на 25 тыс. руб.