На Дону аптеку оштрафовали на 1 млн рублей за продажу запрещенного препарата

В Ростовской области компанию «Фармгрупп» оштрафовали на 1 млн руб. за продажу запрещенного препарата «Эреспал», сообщает пресс-служба Территориального органа Росздравнадзора по региону. Директора компании по решению мирового судьи оштрафовали на 100 тыс. руб.

«В Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области обратился ростовчанин, который купил запрещенный "Эреспал" в одной из аптек ООО "Фарм групп". Материалы проверки были направлены в судебные органы», - говорится в сообщении.

Напомним, Росздравнадзор уведомил фармацевтические организации об изъятии из обращения всех серий лекарственного препарата «Эреспал» в феврале этого года.

Дарья Голякова