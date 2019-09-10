«До конца года возможно продвижение в деле урегулирования в Донбассе»

При необходимости Дональд Трамп мог бы поучаствовать в переговорах России и Украины. Об этом сказал сам глава США, выступая перед журналистами. Американский лидер добавил, что считает обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом крайне позитивным шагом. Обозреватель "Ъ" Максим Юсин задумался о том, как обмен заключенными 7 сентября может сказаться на российско-украинских отношениях.

Обмен заключенными между Россией и Украиной стал личным триумфом Владимира Зеленского. Он выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний, посрамил скептиков, утверждавших, что обмен по принципу «всех на всех» невозможен и обязательно в последний момент сорвется. Более того, установил прямой и, как выяснилось, эффективный канал связи с российским коллегой Владимиром Путиным, что может оказаться полезным в будущем, когда придется решать множество других проблем, накопившихся между Москвой и Киевом за последние 5,5 лет.

Приступят ли стороны к их решению? Здесь возможны два сценария. Согласно первому, оптимистическому, события могут ускориться, и уже до конца года возможно серьезное продвижение в деле урегулирования в Донбассе. Успешный обмен заключенными снимает главное препятствие для проведения в ближайшие недели саммита в «нормандском формате» с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Если на этой встрече будет согласована политическая формула урегулирования на юго-востоке Украины, Зеленский имеет все шансы провести через послушный ему парламент необходимые для этого законы, в том числе непопулярные в радикально-патриотических кругах.

Пока это еще возможно: депутаты из правящей партии «Слуга народа» дисциплинированно голосуют за все документы, предлагаемые главой государства, олигархи еще не растащили «президентское большинство» по «группам интересов», а популярность Зеленского столь высока, что радикалам будет сложно организовать массовые акции протеста.

И здесь важно не потерять темп.

Уже в следующем году ситуация может измениться: противники президента мобилизуются, часть электората разочаруется, и «партия войны», не желающая никаких компромиссов по Донбассу, получит шанс поднять так называемую «патриотическую общественность» против того, что она называет недопустимыми уступками. А именно — особого статуса для Донецка и Луганска, амнистии участникам боевых действий, проведения выборов в Донбассе до восстановления Киевом контроля над российско-украинской границей на этом участке. Хотя все эти пункты прописаны в минских соглашениях, для многих политиков, особенно связанных с бывшим президентом Петром Порошенко, они абсолютно неприемлемы, означают капитуляцию и мину замедленного действия, заложенную под украинскую государственность.

Противники Зеленского уже сейчас развернули на него психологическую атаку.

Так, связанные с Порошенко блогеры и эксперты, так называемые «порохоботы», особо возмущались включением в списки для обмена Владимира Цемаха, который служил в ПВО непризнанной ДНР и считается важным свидетелем по делу о гибели малайзийского Boeing в июле 2014 года. Пиар-атака на президента в итоге была отбита, и его триумф в аэропорту «Борисполь», куда приземлился самолет с освобожденными украинцами, ничто не омрачило. Но, возможно, это лишь временная передышка. И когда Верховной раде надо будет принимать изменения в Конституции и законы, необходимые для реализации минских соглашений, «партия войны» станет действовать гораздо более решительно.

Суть ее претензий идеологически обосновал на днях Роман Бессмертный, бывший представитель Украины в политической подгруппе на минских переговорах. «Часть команды президента слишком заигралась с одной из башен Кремля», — заявил он в одном из телеэфиров. Если давление усилится, если националисты получат отмашку своих спонсоров и проведут шумные акции протеста под стенами офиса президента, есть риск, что Зеленский может отступить, взять паузу, не согласиться на компромисс по Донбассу, которого будут добиваться Москва, Париж и Берлин.

И тогда реализуется уже другой, негативный сценарий: все вернется на круги своя, конфликт останется замороженным с периодическими вспышками боевых действий, а российско-украинские отношения вновь перейдут в то состояние, в каком они находились при «позднем Порошенко». А на Западе Киев все больше станут воспринимать как постоянный источник головной боли и как ненадежного, непредсказуемого партнера.