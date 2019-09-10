На фанерном заводе UPM Чудово запущены новые мощности

На фанерном заводе UPM Чудово в Новгородской области запущены новые линии и котельная. Производственные мощности предприятия выросли на 45 тыс. куб. м, до 155 тыс. куб. м фанеры в год.

Работы по расширению предприятия проводились с 2017 года. Были установлены новые линии по выпуску фанеры, включая все необходимое оборудование для производства шпона и фанеры. Одновременно была построена новая котельная на биотопливе мощностью 19 МВт.

Напомним, что инвестиции в проект составили €50 млн. Завод UPM обеспечивает примерно 3% производственного объема фанеры России.