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Назначен начальник управления капстроительства администрации Челябинска

В администрации Челябинска назначен новый начальник управления капитального строительства. Им стал Василий Беспалов, ранее занимавший должность заместителя директора муниципального казенного учреждения «Челябстройзаказчик», сообщает начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем Telegram-канале.

Василий Беспалов в 2011 году закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». «Прошел путь от разнорабочего на строительном участке, до заместителя директора МКУ»,– сообщает господин Сафонов.

Предыдущий начальник управления капстроительства Евгений Пашков был уволен по соглашению сторон в августе этого года.

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