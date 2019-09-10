Назначен начальник управления капстроительства администрации Челябинска

В администрации Челябинска назначен новый начальник управления капитального строительства. Им стал Василий Беспалов, ранее занимавший должность заместителя директора муниципального казенного учреждения «Челябстройзаказчик», сообщает начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем Telegram-канале.

Василий Беспалов в 2011 году закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». «Прошел путь от разнорабочего на строительном участке, до заместителя директора МКУ»,– сообщает господин Сафонов.

Предыдущий начальник управления капстроительства Евгений Пашков был уволен по соглашению сторон в августе этого года.