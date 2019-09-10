«Похоже, "Единая Россия" реформированию не подлежит»

Дмитрий Медведев пообещал разобрать на съезде «Единой России» итоги нынешней выборной кампании. По словам премьера, возможно, поддержка самовыдвиженцев не была оптимальным решением. Лидер партии рассказал, что видит по соцсетям, как оппоненты призывают не голосовать за таких кандидатов — люди хорошо подкованы и понимают, от какой политической организации кто баллотируется. Ранее Кремль признал, что «Единая Россия» добилась хороших показателей, если смотреть в целом по стране. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что судьба ЕР вызывает вопросы.

В выборную ночь стала популярной фраза: «Утром каждый объявит о своей победе». Так и случилось, хотя официальные комментарии свелись к тому, что нужно оценивать ситуацию в целом. То есть если брать соотношение большинства к меньшинству, тогда победа власти, в том числе и партии «Единая Россия», бесспорна. Вместе с тем, есть еще и такое понятие, как качество этого самого меньшинства. Не в обиду регионам, но Москва все-таки немножко важнее.

Так вот, в столице «Единая Россия» физически не могла победить, потому что ее там не было — партия в выборах официально не участвовала. О чем, собственно, и заявил ее лидер Дмитрий Медведев, подводя итоги голосования. Фактически он признал, что ставка на беспартийность была ошибочной или, по крайней мере, не бесспорной. Как мы знаем, ставка на беспартийность была сделана не только в Москве. Например, нынешний избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов публично отрекся от «Единой России».

Дальше есть смысл процитировать Дмитрия Медведева: «Партия "Единая Россия" — правящая партия, и нам нечего этого стесняться. Нашей партии всегда будет сложнее, чем другим, потому что всегда правящая партия в любой стране подвергается наиболее ожесточенной критике».

То есть правящая партия стесняется быть таковой, маскируется. Здесь есть, что обсудить на съезде.

Все это не очень согласуется с официальными комментариями — ведь нам объявили, что прошедшие выборы были успешными для ЕР.

Что же дальше? Какова дальнейшая судьба «Единой России» в свете федеральных думских выборов 2021 года? Сегодня, кажется, несмотря на объявленную победу, перспективы, прямо скажем, не очень. Во-первых, есть смысл в очередной раз напомнить, что «Единая Россия» никогда не была партией в классическом смысле этого слова. Это организация, созданная для поддержки лидеров государства, которая делает все, что от нее требуют, в том числе и принимает жесткие законы, не боясь оказаться непопулярной. Вспоминаем «Прямую линию» президента Владимира Путина, на которой он об этом и говорил. В таком случае ее судьба незавидна. Какой же может быть успех на выборах, если ЕР априори непопулярна? Вот отсюда и самовыдвиженцы, и маскировка.

Во-вторых, возникает естественный вопрос — хорошо, вы берете на себя ответственность, принимаете эти самые непопулярные решения, а где же тогда популярные? Надо же чем-то уравновешивать.

Избиратель, как ни странно, хочет хорошей жизни, а она почему-то не наступает.

Граждане не хотят поддерживать тех, кто не способствует их благополучию. Вот и приходится заменять реальную политику политтехнологиями.

Все бы хорошо, но есть много жалоб на то, что выборы не настоящие, какие-то не те: ни конкуренции, ни состязаний, дебатов, отстаивания позиций. Есть просто набор кандидатов, которые должны выиграть. Так что все просто. «Единой России» нужно сделать что-то хорошее своему избирателю, например, не запрещать, а разрешать, давать заработать, а не изымать прибыль, и чтобы бизнес не давили, а, наоборот, давали развиваться, чтобы всем равные возможности. Ну и свои ряды почистить не мешало бы, что, кстати, в ЕР неоднократно обещали сделать, а то прибилось много разных «попутчиков». Тогда не придется ни прятаться, ни стесняться.

Но мы знаем — наступает осень, и в повестке опять много всего разного, в частности, опять предстоит бороться с наймитами Запада, защищать наше суверенное пространство, думать, где еще взять денег на нашу лучшую жизнь. В такой ситуации популярным не станешь. Видимо, придется и дальше маскироваться. Похоже, «Единая России» реформированию не подлежит. Она такая, как есть сейчас, и больше никакая. Ну а выборы… Не беда — политтехнологи что-нибудь опять придумают. Хотя, конечно, вечно так продолжаться не может. В этом-то вся опасность.