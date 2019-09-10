Жителя Ставрополя подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей

В Ставрополе в отношении местного жителя возбудили уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что подозреваемый похитил 15 млн руб. и пытался похитить 11 млн руб. у своего знакомого, который представлял интересы коммерческой организации.

С компании потерпевшего в рамках гражданского иска собирались взыскать 180 млн руб. Злоумышленник пообещал знакомому поспособствовать в вынесении судом решения в пользу его организации через своего родственника, который якобы работает в высших судебных инстанциях.

Потерпевший понял, что его пытаются обмануть, и обратился в полицию. По делу ведется следствие. Сейчас подозреваемый отбывает наказание за ранее совершенное преступление.

Дарья Голякова