У сотрудника пермского штаба Навального прошел обыск

Правоохранительные органы провели обыск у сотрудника пермского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Юрия Боброва. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказал координатор штаба Сергей Ухов. По его словам, у господина Боброва изъяты банковские карты, телефон и деньги.

Как предполагает Сергей Ухов, действия правоохранительных органов могут быть связаны с расследованием уголовного дела об отмывании 1 млрд руб. руководителями Фонда борьбы с коррупцией, которое было возбуждено Следственным комитетом РФ в начале августа.

По данным "Ъ-Прикамье", обыски проводились в рамках отдельного поручения, которое было направлено пермским следователям столичными коллегами. В СУ СКР по Пермскому краю от комментариев отказались.