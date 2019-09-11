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Фото: Daimler Trucks

Daimler начал тесты беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования

Компания Daimler Trucks начала тесты беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

Автомобили, разработанные совместно с Torc Robotics, имеют автопилот уровня Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления автомобилем человеком). Тесты идут в США на автомагистралях на юго-западе Вирджинии, где находится штаб-квартира Torc Robotics. За рулем каждого грузовика находятся специально подготовленные водители, а также инженеры.

О сроках появления беспилотных грузовиков в коммерческой эксплуатации пока не соообщается.

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