За долги у жителя Кубани арестовали четыре огнестрельных ружья

Судебные приставы Абинского районного отдела УФССП по Краснодарскому краю за долг по налогам и сборам в размере более 600 тыс. руб. арестовали имущество охотника. Как сообщают в ведомстве, под опись попали четыре единицы огнестрельного оружия – два карабина, двуствольное ружье и одноствольное самозарядное ружье.

Акт ареста был составлен в присутствии начальника Отделения лицензионно-разрешительной работы по Абинскому и Крымскому районам краевой Росгвардии. Предварительная стоимость оружия – порядка 200 тыс. руб.

«До выставления на принудительную реализацию дело не дошло. Осознав серьезность происходящего, гражданин изыскал возможность для погашения солидного долга в полном объеме», - сообщили в УФССП по краю.

Василий Хитрых