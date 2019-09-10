Скончался спортсмен из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытой воде

Шестидесятилетний спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, проплывший 30 км на соревнованиях Oceanman, умер во время утренней пробежки в Греции, сообщили ТАСС в компании «Спортивное плавание», владельцем которой он являлся. О смерти господина Макеева также сообщил его знакомый Андрей Митьков на своей странице в Facebook. По его словам, спортсмен умер 9 сентября.

7 сентября Игорь Макеев сообщал на своей странице в Facebook, что занял третье место в заплыве Ultraoceanman на 30 км в греческой Каламате. В 2017 году спортсмен проплыл через Гибралтарский пролив. В июне 2016 года он пытался переплыть пролив Молокаи (Каиви) между островами Молокаи и Оаху. Однако из-за акул заплыв не состоялся.

Oceanman — единственный международный чемпионат мира на открытой воде. Он проводится с 2015 года, локации чаще всего находятся в курортных городах. Принять участие в соревнованиях могут как профессиональные спортсмены, так и спортсмены-любители достигшие 18 лет.