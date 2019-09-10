В Петербурге одновременно начался ремонт трех улиц

В Петербурге стартовали дорожные работы сразу на трех улицах. Подрядчик АО «ПО "Возрождение"» взялся отремонтировать Кустарный и Спасский переулки в Адмиралтейском районе города и улицу Гладкова в Кировском районе.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, на первом объекте приведут в порядок 1,4 тыс. кв. метров проезжей части и 0,4 тыс. кв. м. Стоимость работ составит 3,68 млн рублей. Их необходимо завершить до 25 сентября. В Спасском переулке за 14,23 млн руб. подрядная организация, в свою очередь, отремонтирует участок длиной 0,2 км. Работы пройдут на 2,8 тыс. кв. м проезжей части и 1,4 тыс. кв. м тротуара и закончатся 15 октября.

Что касается улицы Гладкова, то дорожные работы на этом объекте коснутся участка от проспекта Стачек до Севастопольской улицы. Их стоимость составит 23,63 млн руб. Срок окончания ремонта — 6 октября.

На время дорожных работ движение транспорта на указанных объектах будет ограничено, уточнили в КРТИ.