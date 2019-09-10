Татарстану нужно 8 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Татарстану требуются порядка 8 млрд руб. из госбюджета, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. По его словам, экономика и доходы госбюджета позволяют такие траты, передает ИА «Татар-информ».

«Впереди обсуждение федерального бюджета, и мы бы хотели, чтобы параллельно с переходом на проектное финансирование закрывались проблемы дольщиков. Понятно, что впредь их больше не будет, но только по Татарстану есть 23 проблемных объекта и 3958 дольщиков», — сказал господин Фаррахов.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана планируют в 2021 году «полностью решить проблему обманутых дольщиков»

"Ъ-Казань"