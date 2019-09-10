В этом году на Юге России работодателей обязали выплатить работникам долги на 800 млн рублей

За восемь месяцев этого года прокуроры Юга России привлекли к дисциплинарной и административной ответственности более 2,7 тыс. работодателей, которые нарушали трудовые права работников. Об этом сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры России в ЮФО. года прокурорами в целях восстановления прав граждан внесено около 14 тыс. актов реагирования. Кроме того, по направленным в следственные органы постановлениям прокуроров было возбуждено 77 уголовных дел. Благодаря вмешательству прокуратуры, работникам Юга России выплатили 800 млн руб. задолженности по зарплате.

В округе с начала года было зафиксировано 270 фактов приема на работу без надлежащего оформления, а также выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера. По результатам прокурорского вмешательства почти со 130 гражданами заключены трудовые договоры, доначислена зарплата на сумму около 5 млн. руб., а также выплачены страховые взносы и НДФЛ на сумму более 3 млн. руб.

Дарья Голякова