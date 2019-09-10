Hyundai анонсировал гоночный электромобиль Veloster N ETCR

11 сентября, среда
Компания Hyundai представила гоночный электромобиль Veloster N ETCR, разработанный подразделением Hyundai Motorsport.
Hyundai Veloster N ETCR. Фото: Hyundai
Hyundai Veloster N ETCR. Фото: Hyundai
Среднемоторный заднеприводный электромобиль создан на базе серийного Hyundai Veloster N и подготовлен для новой гоночной серии ETCR, первый сезон которой пройдет в 2020 году. Технические характеристики новинки пока не раскрыты.
Работа над Hyundai Veloster N ETCR началась в ноябре 2018 года, а первый прототип был готов в августе 2019 года. В сентябре начнутся тесты, а к 2020 году будут построены два гоночных электромобиля.