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Hyundai анонсировал гоночный электромобиль Veloster N ETCR

Компания Hyundai представила гоночный электромобиль Veloster N ETCR, разработанный подразделением Hyundai Motorsport.

Среднемоторный заднеприводный электромобиль создан на базе серийного Hyundai Veloster N и подготовлен для новой гоночной серии ETCR, первый сезон которой пройдет в 2020 году. Технические характеристики новинки пока не раскрыты.

Работа над Hyundai Veloster N ETCR началась в ноябре 2018 года, а первый прототип был готов в августе 2019 года. В сентябре начнутся тесты, а к 2020 году будут построены два гоночных электромобиля.

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