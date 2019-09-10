ММК начал реализацию экологического проекта за 190 млн рублей

Магнитогорский металлургический комбинат в рамках реализации экологической программы начал реконструкцию газоотводящего тракта для аглофабрики №3. Как сообщают в пресс-службе ММК, это должно позволить существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Сумма инвестиций в проект составит 190 млн руб.

Реконструкция будет включать в себя замену газохода, который соединяет аглофабрику и сероулавливающие установки аглоцеха, конструкцией большего размера. Благодаря этому станет возможной очистка всех газов, поступающих от аглофабрики.

Экологическая программа ММК, рассчитанная на период с 2018 по 2025 год, предусматривает вложение в природоохранные проекты более 38 млрд руб. Планируется достигнуть радикального сокращения выбросов до достижения низкого уровня загрязнения в Магнитогорске.