Расторгнут контракт по переоборудованию самолетов Ил-76МД в гиперзвуковые летающие лаборатории

Расторгнут контракт стоимостью более 121 млн руб., заключенный 27 апреля 2016 года между Летно-исследовательским институтом (ЛИИ) имени Громова с ОАО «Ил» (сейчас ПАО «Ил»). Как сообщает «Интерфакс», в договоре с 2016 по 2018 год шесть раз изменялись цены и сроки выполнения работ. Соглашение предполагало переоборудование военно-транспортного самолета Ил-76МД №5209 в самолет—носитель гиперзвуковой летающей лаборатории в рамках ФЦП по объекту «Модернизация самолетного командно-измерительного пункта ОАО "ЛИИ им. М. М. Громова"».

Как ранее сообщал “Ъ”, военно-транспортная авиация России до конца года получит четыре-пять новых самолетов Ил-76МД-90А. Этот самолет является модернизированной версией Ил-76МД и предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также Ил-76МД-90А может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров.

Подробнее об Ил-76МД-90А читайте в материале “Ъ”.