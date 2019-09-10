В квартире уфимского координатора штаба Навального проводятся обыски

Сотрудники силовых структур сегодня утром пришли с обыском в квартиру уфимского координатора штаба оппозиционера Алексея Навального — Лилии Чанышевой, сообщила активистка штаба Ольга Комлева. Лилия Чанышева для комментариев недоступна: ее мобильный телефон не отвечает.

По словам Ольги Комлевой, обыск начался около 8 ч утра. «Мы находимся в подъезде. Внутри квартиры много людей, в том числе сотрудники Следственного комитета. Лиля находится внутри, в квартиру не пускают. Сейчас решается вопрос с адвокатом»,— отметила она.

Обыски сегодня утром проводятся также у активистов штаба Навального в Перми и Самаре. Оперативные действия связывают с расследованием уголовного дела об отмывании 1 млрд руб. руководителями Фонда борьбы с коррупцией, которое было возбуждено СКР в начале августа.

Наталья Павлова