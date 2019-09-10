Приставы закрыли в Перми опасный медицинский центр

Судебные приставы Перми приостановили деятельность сурдологического центра ООО «Отикс», расположенного на шоссе Космонавтов, 86. Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю, основанием для этого послужило определение Дзержинского суда Перми, который рассмотрел материалы проверки центра. В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС, были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью пациентов и персонала.

Суд постановил ограничить доступ в центр всем лицам, за исключением собственников и уполномоченных ими лиц для устранения выявленных нарушений. В настоящее время центр опечатан.