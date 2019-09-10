Пензенская область планирует перейти на систему раздельного сбора отходов в 2022 году

В Западной и Восточной зонах Пензенской области будет дополнительно установлено 1,5 тыс. контейнеров. На сегодняшний день установлено 813 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов и 98 - для раздельно сбора мусора, сообщает пресс-служба губернатора Ивана Белозецева.

В Северной зоне региональный оператор по обращению с ТКО приобрел 880 контейнеров, установил 374 из них, в том числе 290 – для раздельного сбора мусора, в Южной зоне планируется дополнительная установка 90 контейнеров.

Главами администраций городских округов и муниципальных районов области разработаны графики организации контейнерных площадок.

По мнению Ивана Белозерцева, в полном объеме система по раздельному сбору отходов может быть внедрена вместе с запуском мусоросортировочных комплексов и завода по переработке мусора. Эти площадки должны начать свою работу в 2022 году на территории Бессоновского, Нижнеломовского, Сердобского и Бековского районов.

Иван Сергеев