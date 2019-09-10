Застройщику ужесточили наказание за хищение средств миасских дольщиков

Суд апелляционной инстанции изменил приговор генеральному директору ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» Владимиру Рожкову в сторону ужесточения наказания. Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство добилось того, что срок лишения свободы увеличен с трех до четырех лет, а колонию-поселение заменили колонией общего режима.

Ранее суд установил, что в 2013-2016 годах при строительстве дома в Миассе Рожков привлек деньги 100 дольщиков в общей сумме более 145 млн руб. Затем, действуя в своих интересах, перечислил более 81 млн руб. на расчетные счета коммерческой организации как оплату работ и услуг для строительства других объектов, а 28 млн руб. перечислил «по кредитным обязательствам других лиц», говорится в сообщении прокуратуры.

Чтобы скрыть факт хищения средств дольщиков и нецелевого использования, мужчина подписал заведомо невыгодное для компании и безденежное дополнительное соглашение об увеличении арендной платы за земельный участок и заключил фиктивные договоры беспроцентного займа на 47 млн руб.