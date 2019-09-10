Владелец самолета Cessna оштрафован за несанкционированные полеты

Собственник легкомоторного самолета Cessna-150М в Красноярском крае оштрафован на 5,5 тыс. руб. за незаконные полеты. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, 20 июля 2019 года авиатор прилетел на старый аэродром села Краснотуранское, где проходил фестиваль технического творчества «Туранский Техностарт». Там летчик в развлекательных целях выполнял полеты с пассажирами на борту. «Проверка показала, что воздушное судно в официальном порядке не зарегистрировано, обязательные проверки летной годности не проходило, а полеты проводились без разрешения органов регулирования воздушного движения. Сам же авиалюбитель пилотского свидетельства и соответствующего медицинского заключения о допуске к управлению самолетом не имел»,— сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Помимо штрафа прокуроры направили в Емельяновский райсуд Красноярского края иск к авиатору о запрете эксплуатации самолета и выполнения полетов до получения соответствующих документов.

Илья Николаев