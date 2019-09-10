Томский вербовщик террористов получил десять лет тюрьмы

В Томске перед судом предстал сторонник запрещенной террористической группировки «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным спецслужб, обвиняемый агитировал студентов томских вузов отправляться в Сирию и вступать в ряды террористов. Потенциальных ваххабитов он подыскивал в соцсетях, а также среди прихожан мечети. В ФСБ утверждают, что пропагандистская деятельность обвиняемого была вовремя пресечена, и ни один из тех, кого он пытался завербовать, не примкнул к группировке.

Кроме пропаганды терроризма ему инкриминировали финансирование запрещенной организации. Как установило расследование, злоумышленник через Qivi-кошелек перевел небольшую сумму на банковский счет, с которого деньги поступали террористам.

Арестованному вербовщику предъявили обвинение по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Военсуд назначил ему десять лет колонии строгого режима.

Константин Воронов