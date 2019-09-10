10 сентября, вторник
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирская политика

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Томский вербовщик террористов получил десять лет тюрьмы

В Томске перед судом предстал сторонник запрещенной террористической группировки «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным спецслужб, обвиняемый агитировал студентов томских вузов отправляться в Сирию и вступать в ряды террористов. Потенциальных ваххабитов он подыскивал в соцсетях, а также среди прихожан мечети. В ФСБ утверждают, что пропагандистская деятельность обвиняемого была вовремя пресечена, и ни один из тех, кого он пытался завербовать, не примкнул к группировке.

Кроме пропаганды терроризма ему инкриминировали финансирование запрещенной организации. Как установило расследование, злоумышленник через Qivi-кошелек перевел небольшую сумму на банковский счет, с которого деньги поступали террористам.

Арестованному вербовщику предъявили обвинение по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Военсуд назначил ему десять лет колонии строгого режима.

Константин Воронов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя