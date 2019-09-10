ВККС рассмотрит заявление экс-председателя краевого суда 17 сентября

Бывший председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов написал заявление о прекращении полномочий судьи и председателя краевого суда. Оно будет рассмотрено 17 сентября на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). После того как заявление будет удовлетворено, господин Вельянинов выйдет в почетную отставку.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, срок полномочий господина Вельянинова на посту председателя Пермского краевого суда истек 28 августа. Весной этого года он подавал заявление в ВККС о новом сроке на этой должности, и получил в мае необходимую рекомендацию. Однако 12 августа ВККС неожиданно объявила новый конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда. Документы от кандидатов принимаются до 12 сентября. Итоги нового конкурса, как считают источники, могут быть подведены не раньше октября-ноября этого года. Пока обязанности председателя Пермского краевого суда исполняет судья Наталья Киселева.