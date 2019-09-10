Елку, пылесос и стремянку банкротящегося совладельца «Крепости» выставили на торги

Имущество совладельца бывшего красноярского автодилера «Крепость» Евгения Кангуна выставлено на торги в рамках личное банкротства предпринимателя. Как следует из материалов торгов, на продажу отдельными лотами предлагаются напольные весы, стремянка, елка, пульты от телевизоров, пылесос, светильники, телевизоры и другое имущества. Всего 52 лота. Стоимость имущества варьируется от 100 руб. до 300 тыс. руб. Торги состоятся в середине октября.

Евгений Кангун признан банкротом в декабре 2018 года. В отношении него была введена процедура реализации имущества. На тот момент сумма предъявленной ему задолженности составляла около 1 млрд руб.

ГК «Крепость» объединяла около 20 компаний, считалась крупнейшим в Красноярском крае автодилером. В ее портфель входили Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске, а также Kia и Mazda в Абакане.

О банкротстве совладельца «Крепости» читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Автобанкротное состояние»

Оксана Павлова