На Тюменском тракте в ДТП с автокраном и «Газелью» погибли два человека

Утром 10 сентября на 25-м км трассы Екатеринбург—Тюмень (у поворота на Косулино) «Газель» столкнулась с автокраном, остановившемся на обочине из-за поломки. После столкновения «Газель» загорелась. Два пассажира погибли, водитель находится в коме, сообщил портал Е1 со ссылкой на пресс-службу свердловского ГИБДД.

На месте ДТП работают ГИБДД и следственно-оперативная группа, личности погибших устанавливаются. Известно, что на автомобиле тюменские номера.

По данным «Уралуправтодора», на место аварии выехал эвакуатор. Движение в сторону Екатеринбурга организовано по одной полосе. Из-за на 25-м км трассы образовалась пробка.