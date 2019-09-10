Производственное здание на Октябрьской набережной тушили по повышенному номеру сложности

В ночь на 10 сентября в Невском районе Петербурга произошел пожар в 4-этажном производственном здании площадью 6 тыс. кв. м на Октябрьской набережной, д.50. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного «01» в 00:11.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил последний этаж здания. Площадь пожара составила 60 кв.м, ему был присвоен 2-й номер сложности.

В 01:05 пожар локализовали, в 03:18 он был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации огня привлекалось 12 единиц техники и 60 человек личного состава.