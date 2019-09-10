В аэропорту Перми задерживаются вылеты из-за тумана

В аэропорту Перми задерживаются вылеты четырех рейсов. Как указано на сайте аэропорта, это рейсы ЕО 202 в Москву, N4 202 в Москву, СУ 1219 в Москву и ЮВ 9770 в Нарьян-Мар. Вылеты задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий — в Перми с раннего утра стоит сильный туман.

В аэропорту сообщили, что аэропорт на вылет и взлет функционирует. «Многие самолеты этой ночью и утром взлетели и прилетели. Задерживаются четыре рейса. Командиры этих воздушных судов посчитали, что по соображениям безопасности нецелесообразно вылетать в Пермь и их вылет был отложен. Все пассажиры этих рейсов, как в Перми, так и в отправных пунктах, были обеспечены водой и горячим питанием, некоторых разместили в гостиницах. Погода улучшается и скоро они вылетят», - пояснили в аэропорту.