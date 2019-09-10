БСЗ направит на выплату дивидендов 500 млн рублей

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) выплатит промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года в размере 50 руб. на привилегированную акцию и 659,7 руб.— на обыкновенную. Как сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 500 млн руб., что составляет 62,2% чистой прибыли за январь — июнь 2019 года. В I полугодии 2019 года БСЗ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 804,5 млн руб.

На внеочередном собрании акционеры также избрали совет директоров из семи человек.

Места в совете сохранили представители АО «Башкирская содовая компания» (генеральный директор Ан Ен Док, замдиректора по управлению персоналом московского филиала БСК Ольга Буряк, ведущий специалист правового департамента московского филиала Павел Еремин, директор департамента бюджетирования и отчетности московского филиала Алла Ткаченко). Свое место в совете директоров сохранил и Алексей Белоусов. Вместо директора АО «Башкирская химия» Сергея Иванушкина и первого замгендиректора БСЗ Эдуарда Давыдова в совет избраны Инна Жданова и Василий Корнильцев (должности не уточняются).

БСЗ — один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России. Согласно списку аффилированных лиц на конец июня 2019 года, АО «Башкирская содовая компания» (входит в «Башхим») владеет 95,84% уставного капитала предприятия (99,13% обыкновенных акций).