Прокуратура добилась погашения долгов перед работниками спортивного центра

Сотрудники прокуратуры и полиции выявили нарушения в деятельности фитнес-центра «Колизей». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, собственники не платили зарплату, общий долг перед 34 сотрудниками превысил 300 тыс. руб.

Прокурор Ленинского района возбудил в отношении директора фитнес-центра дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Материалы направлены в трудовую инспекцию.

После вмешательства полиции и прокуратуры собственники «Колизея» добровольно рассчитались с работниками, долги по зарплате полностью погашены.

Фитнес-клуб «Coliseum» существовал 13 лет, и в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. Расположен в самом центре Перми, здесь занимаются представители политической и бизнес-элиты Прикамья. По данным „Ъ-Прикамье“, число клиентов — около 4 тыс. плюс 20 тыс. контактов в базе.

В конце июня руководство ТРК направило оператору уведомление о расторжении договора аренды. Основание — долг за аренду в 9 млн руб. При этом девелопер ТРК решил заключить договор об аренде с новым оператором фитнес-клуба. Предполагалось, что база клиентов перейдет от прежнего арендатора к новому.