Правительством Новосибирской области определены основные задачи бюджетной политики на 2020–2022 годы

Как отметили региональные власти, в ближайшие три года необходимо увеличить финансовую самостоятельность муниципалитетов, усилить инвестиционную привлекательность региона, централизовать функции бюджетного учета и оценку эффективности госпрограмм.



По словам заместителя председателя правительства региона, министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, повышение бюджетной самостоятельности муниципальных образований возможно через увеличение действующих и передачу новых нормативов от налогов.

Министр финансов региона подчеркнул, что вслед за повышением финансовой поддержки для инвесторов должны повыситься качество и проработанность предлагаемых инвестиционных проектов, включая риски и оценку влияния на действующую бизнес-среду. Напомним, что в сфере поддержки инвестиций в 2019 году принято беспрецедентное для Новосибирской области решение — увеличен потолок квоты налоговых льгот для инвесторов с 850 млн до 5 млрд руб.

Еще одной не менее важной задачей на ближайшие три года в правительстве назвали изменение смыслового статуса налоговых льгот и преференций, которые должны быть учтены в государственных программах.

Приоритеты долговой политики Новосибирской области в 2020–2022 годах будут сохранены с прошлых лет. Сдержанная долговая политика Новосибирской области, направленная на стабилизацию объема государственного долга региона, способствует решению задачи по снижению уровня долговой нагрузки к первому января 2023 года до 33%, пояснили региональные власти.

Правительство Новосибирской области поддержало озвученные направления налоговой, бюджетной и долговой политики, а также приняло решение продолжить работу по формированию законопроекта о бюджете региона на 2020–2022 годы.