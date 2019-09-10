В Томске капитан теплохода получил срок за хищение топлива

Томский суд рассмотрел уголовное дело капитана судна «Томь-1» и признал его виновным в хищении. Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Как установило сначала расследование, а затем и суд, в ночь на 6 мая 2019 года капитан приказал подчиненным причалить к берегу реки Томь в районе деревни Казанка. Почти 1,5 т топлива, которое находилось на борту теплохода, он перекачал в бензовоз Mitsubishi Fuso.

В отношении капитана следственные органы завели дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Поскольку капитан совершил преступление в период испытательного срока по другому приговору (за мошенничество.— “Ъ”), на этот раз суд назначил ему реальное наказание — три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Илья Николаев