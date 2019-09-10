В Пермском марафоне приняли участие губернатор, глава Перми и депутаты гордумы

Дистанции 42, 21 и 10,5 км пробежали 4431 человек, в забеге на 5 км и 3 км участвовали 870 и 3358 человек, в детских забегах на 1,5 км и 750 м – 560 детей. В рамках марафона прошел заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин вместе с заслуженным мастером спорта России, серебряный призером Олимпийских игр 2008 года Татьяной Вешкуровой наградили победителей и призеров на дистанции 10,5 км.

«Пермь – это спортивный город. С каждым днем все больше наших земляков выбирают спорт, и это хорошо! Все, кто участвовал в марафоне и поддерживал бегунов, молодцы. Пермский международный марафон – то самое событие, объединяющее совершенно разных людей», – подчеркнул Дмитрий Малютин.

Зампредседателя гордумы Алексей Грибанов и заместитель главы города Перми Людмила Гаджиева вручили награды участникам 10-километрового забега разных возрастных категорий. «Пермский марафон – это уникальное событие, ставшее уже визитной карточкой города. К нам приезжают из разных стран, других регионов страны и городов. Все мы стали частью большой спортивной семьи!» – отметил Алексей Грибанов.

В Пермском крае ведется активная работа по вовлечению населения в занятия массовыми видами спорта. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом Владимиром Путиным, этот показатель планируется увеличить до 55%.